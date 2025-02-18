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بـ35 مليون دولار.. ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في مطار بنيوزيلندا

07:58 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    الكوكايين في مطار بنيوزيلندا
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وكالات

أعلنت الجمارك في نيوزيلندا، عن مصادرة نحو 101 كيلوجرام من الكوكايين في أكبر عملية لضبط المخدرات بأحد المطارات في البلاد.

قالت الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء، إن الضباط تمكنوا من تحديد عدد من الحقائب التي وصلت على متن رحلة لشركة "هاوايان إيرلاينز" في مطار أوكلاند الدولي يوم السبت الماضي، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: "بعد الفحص، عثر ضباط الجمارك على 85 قالبا لمادة ملفوفة بغلاف أسود وشفاف، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تحتوي على الكوكايين".


وقدرت الجمارك القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 35.4 مليون دولار نيوزيلندي 20.2 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن ضررها الاجتماعي والتكاليف المترتبة على الدولة قد تصل إلى 37.8 مليون دولار.

وأشاد مدير العمليات الحدودية دانا ماكدونالد، بيقظة وكفاءة ضباط الجمارك في إحباط هذه العملية، مؤكدا: "نعمل بجد لوقف إمدادات المخدرات غير المشروعة، بهدف ضرب أرباح العصابات الإجرامية والحد من انتشار الإدمان وإحباط محاولاتهم لاستغلال المجتمعات النيوزيلندية".

وأضاف أن هناك قلقا متزايدا بشأن ارتفاع وتيرة عمليات ضبط المخدرات في مطار أوكلاند خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه "خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام تمكن ضباط الجمارك في مطار أوكلاند من مصادرة أكثر من 183 كيلوجراما من المخدرات، مما يبرز الدور المهم الذي نقوم به في حماية نيوزيلندا والبيئة التي نعمل فيها".

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