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كيريل دميتريف: ترامب يتميز بقدرته على حل المشاكل

06:42 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

أكد كيريل دميتريف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتميز بقدرته على حل المشاكل، مشددا على أهمية العلاقات الروسية الأمريكية للعالم بأسره.

وقال دميترييف الذي قد ينضم إلى وفد روسيا في الرياض لمناقشة القضايا الاقتصادية مع الجانب الأمريكي: كل ما يمكنني قوله هو أنهم الأمريكيين يحلون المشكلات بشكل ممتاز وأعتقد أن الرئيس ترامب يحل المشكلات بشكل ممتاز، أعتقد أن بناء الجسور أمر مهم جدا، وأعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا مهمة جدا للعالم"، بحسب روسيا اليوم.

وذكر دميترييف أنه قد التقى بعدد من ممثلي فريق ترامب التفاوضي في الرياض، مضيفا أن أفق المحادثات يكمن في إجراء الحوار والبحث عن أفضل حل للولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى والمجتمع العالمي.

وقال دميترييف أيضا، إن اقتصادات الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تستفيد من العمل المشترك.

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ترامب عل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية يريل دميتريف ئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لرئيس الأمريكي لعلاقات الروسية الأمريكية
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