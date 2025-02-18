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وفاة مخترع شوكولاتة "نوتيلا" عن عمر يُناهز 97 عامًا

06:36 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

فرانشيسكو ريفيلا

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وكالات

توفي الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا، صاحب إنتاج أشهر شوكولاتة بالبندق في العالم "النوتيلا"، عن عمر ناهز 97 عاما.

عمل ريفيلا لأكثر من 4 عقود مع شركة "فيريرو"، مساهما في تطوير منتجات شهيرة مثل "نوتيلا" و"تيك تاك" و"كيندر"، وفقا لروسيا اليوم.

وبصفته الذراع الأيمن لمؤسس الشركة، ميشيل فيريرو، كان له دور كبير في ابتكار "نوتيلا" واختيار اسمها.

وانضم الكيميائي إلى شركة "فيريرو" في عام 1952، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، حيث بدأ حياته المهنية في دراسة المواد الخام المستخدمة في صناعة منتجات الشركة المختلفة.

وفي ذلك الوقت، كان عمر العلامة التجارية الشهيرة للحلويات 6 سنوات فقط، ومقرها في بلدة ألبا الصغيرة بشمال إيطاليا.

وبعد أكثر من عام على العمل على تطوير عجينة شوكولاتة بالبندق، نجح ريفيلا في ابتكار أول عبوة من كريمة البندق والكاكاو في عام 1964.

وحظيت الوصفة المكونة من السكر، وزيت النخيل، والبندق، والحليب، والكاكاو، والليسيثين، والفانيلا، على شهرة عالمية، حتى تم تخصيص يوم الخامس من فبراير سنويا للاحتفال بها.

وترك ريفيلا وراءه 3 أبناء وابنة و7 أحفاد. وتأتي وفاته بعد مرور 10 سنوات تماما على وفاة ميشيل فيريرو، وريث فيريرو.

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