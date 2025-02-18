إعلان

الناتو: أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

06:20 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

حرب-اوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن أوروبا مستعدة لأخذ زمام المبادرة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.


وقال روته خلال اجتماع طارئ في باريس بشأن أوكرانيا، إن أوروبا مستعدة وراغبة في أن تعزّز قوتها، وأن تتخذ زمام المبادرة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف: "هذا ما استخلصته" من هذا الاجتماع الذي عُقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت رئيس الوزراء الهولندي الأسبق إلى أن أوروبا مستعدة لأن تستثمر أكثر بكثير في أمننا، معترفا في الوقت نفسه أن التفاصيل لا تزال بحاجة لأن يتمّ الاتّفاق عليها، لكنه شدد على أن الالتزام واضح.

وأتى تصريح الأمين العام للأطلسي بعد أن استضاف الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا في باريس شارك فيه قادة أبرز الدول الأوروبية لبحث سبل مواجهة التحوّل الدراماتيكي في سياسة واشنطن إزاء الملف الأوكراني.

ويخشى القادة الأوروبيون من أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدمهم بإجرائه الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، يسعى لاتفاق مع موسكو لا يأخذ في الحسبان مصالح كييف ولا مخاوف القارة العجوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضمانات وقف الحرب في أوكرانيا الناتو أوروبا من غزة إلى أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"