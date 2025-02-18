الناتو: أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن أوروبا مستعدة لأخذ زمام المبادرة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.



وقال روته خلال اجتماع طارئ في باريس بشأن أوكرانيا، إن أوروبا مستعدة وراغبة في أن تعزّز قوتها، وأن تتخذ زمام المبادرة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف: "هذا ما استخلصته" من هذا الاجتماع الذي عُقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت رئيس الوزراء الهولندي الأسبق إلى أن أوروبا مستعدة لأن تستثمر أكثر بكثير في أمننا، معترفا في الوقت نفسه أن التفاصيل لا تزال بحاجة لأن يتمّ الاتّفاق عليها، لكنه شدد على أن الالتزام واضح.

وأتى تصريح الأمين العام للأطلسي بعد أن استضاف الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا في باريس شارك فيه قادة أبرز الدول الأوروبية لبحث سبل مواجهة التحوّل الدراماتيكي في سياسة واشنطن إزاء الملف الأوكراني.

ويخشى القادة الأوروبيون من أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدمهم بإجرائه الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، يسعى لاتفاق مع موسكو لا يأخذ في الحسبان مصالح كييف ولا مخاوف القارة العجوز.