تعليق تحميل برنامج "ديب سيك" في كوريا الجنوبية.. ما السبب؟

وكالات

علقت حكومة كوريا الجنوبية، تحميل برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" DeepSeek، وفقا لروسيا اليوم.

قالت لجنة حماية المعلومات الشخصية، إنه تم تعليق الخدمة في الساعة السادسة مساء السبت، إذ أنه من المقرر استئنافها بعد إجراء "تحسينات ومعالجات" بما يتماشى مع قوانين حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية.

وسيستمر المستخدمون الحاليون للبرنامج في الوصول إليه، على الرغم من أن اللجنة دعت إلى توخي الحذر.

وقال نام سيوك وهو مسؤول في اللجنة: "يجب على من قاموا حتى الآن بتنزيل برنامج "ديب سيك" ويستخدمونه، وعلى من يستخدمونه على الإنترنت، توخي الحذر، لأن هناك مخاطر انتهاك المعلومات الشخصية".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قامت عدة وزارات ووكالات حكومية بحظر الوصول الداخلي إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، وسط المخاوف بشأن ممارسات إدارة البيانات الخاصة بالشركة الناشئة.

وقالت اللجنة، إنها أوضحت مخاوفها إلى الشركة، وامتثلت الشركة لاقتراحها بتعليق الخدمة مؤقتا حتى يتم إجراء تعديلات.

وأرسلت اللجنة استفسارا رسميا إلى "ديب سيك" في الشهر الماضي طلبا لتوضيح أساليب جمع البيانات وإدارتها.

وردا على ذلك، قامت الشركة الصينية بتعيين ممثل لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بأوجه القصور في مراعاة قوانين الحماية المحلية مع الإعراب عن رغبتها في التعاون بفعالية مع اللجنة.