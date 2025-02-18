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نائبة تتقدم بمشروع قانون لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية في أمريكا

03:35 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

تقدمت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، يوم الجمعة، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية عامة.

وأطلقت تيني على التشريع المقترح اسم "قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم"، إذ يهدف إلى الاعتراف بيوم ميلاد ترامب ويوم العلم، الذي يُحتفل به أيضا في 14 يونيو، كعطلات فيدرالية عامة.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضحت تيني سبب تقديمها لهذا المشروع قائلة: "كما يتم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب لتكريمه باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأمريكا"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي منشور آخر، بعد تقديم مشروع القانون، أشادت تيني بتأثير ترامب على الأمريكيين قائلة: "لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرا على بلادنا من دونالد ترامب".

وأضافت: "قدمت تشريعا يعتبر عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، مما يضمن أن تُخلَّد إسهامات الرئيس ترامب في عظمة أمريكا إلى الأبد".

ويمثل مشروع تيني أحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وبعض سياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولا".

ففي الشهر الماضي، قدم النائب أديسون ماكدويل عن الحزب الجمهوري في نورث كارولينا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليصبح باسم ترامب.

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