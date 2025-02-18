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دون الإعلان عن أي قرارات.. اختتام القمة الأوروبية حول أوكرانيا في باريس

02:31 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات

اختتم في باريس مساء الاثنين، الاجتماع الطارئ لعدد من القادة الأوروبيين حول أوكرانيا دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نظم الاجتماع.

واستمر اللقاء في باريس نحو 3 ساعات، إذ تم بحث الأمن الأوروبي والنزاع في أوكرانيا، وشارك فيه زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا والأمين العام للناتو مارك روته.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن الاجتماع لم يتبن أي قرارات، واتفقوا على ضرورة التعاون الوثيق لدعم أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وتشير التسريبات إلى أن القادة الأوروبيين بحثوا احتمال إرسال القوات المسلحة من دول أوروبية إلى أوكرانيا، الأمر الذي تحدث عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عشية الاجتماع في سياق الحديث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ولم يتم الإعلان عن أي قرارات في ختام القمة رسميا، ولكن المستشار الألماني أولاف شولتس صرح بأن من السابق لأوانه إدارة الحديث عن نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى الغموض بشأن نتائج المفاوضات حول التسوية.

بدوره، لم يستبعد ستارمر في ختام الاجتماع نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن ذلك يجب أن يكون معززا بضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة.

من جهته، أعلن مارك روته أن أوروبا على استعداد لتولي المسؤولية وتقديم الضمانات الأمنية لكييف.

وحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المناقشات دارت حول نشر ما بين 25 و30 ألف عسكري أوروبي في أوكرانيا.

ويأتي ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين المسؤولين الروس والأمريكيين في السعودية، يوم الثلاثاء، الذي من المقرر أن يبحث تسوية النزاع في أوكرانيا، ويمهد للقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

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