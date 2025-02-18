إسرائيل تُعلن البقاء في 5 مواقع إستراتيجية جنوبي لبنان



وكالات

أعلن مسؤول إسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في 5 مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب اليوم الثلاثاء.

ورفضت الحكومة اللبنانية أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال مع حزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، الإثنين: "إن المواقع الـ5 في لبنان ستشكل نقاط مراقبة وتقع قبالة تجمعات سكانية إسرائيلية في الشمال، حيث لا يزال هناك نحو 60 ألف نازح".

وأشار إلى أن هذا الإجراء المؤقت تم بإقرار اللجنة المشرفة على تنفيذ الهدنة بقيادة الولايات المتحدة، والتي سبق أن مددت وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع إضافية.

وصرح شوشاني، أن إسرائيل ملتزمة بالانسحاب "بطريقة صحيحة وبشكل تدريجي وبطريقة تحفظ أمن مواطنينا".

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية دخول الجيش اللبناني بلدتي ميس الجبل وبليدا، وإرسال آلياته باتجاه مارون الراس ويارون بعد تراجع القوات الإسرائيلية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد الإثنين على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، قائلا: "لا يمكن الوثوق بالعدو الإسرائيلي".

وتابع: "إن المسؤولين اللبنانيين يعملون دبلوماسيا من أجل الانسحاب".

من جانبه قال زعيم حزب الله نعيم قاسم: "لا يمكن أن القبول بأي أعذار لأي تأخير بعد الموعد المقرر الثلاثاء".