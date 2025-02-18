الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في الوقت المناسب



وكالات

أكد العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده ستواصل دعمها للمقاومة حتى تحقيق أهدافها المنشودة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 3" سيتم تنفيذها في الوقت المناسب.

وقال خلال فعالية "لتحرير القدس، يجب المرور عبر كربلاء 5"، التي أقيمت مساء يوم الأحد في جامعة أمير كبير الصناعية: "لقد عملنا بشكل صحيح وبمستوى مقبول على مدار 46 عاما، وسنواصل ذلك، إن شاء الله.. المسؤولون الصهاينة أنفسهم يعترفون بأن حماس انتصرت، بينما هم قد هُزموا".

وأضاف: "إن المقاومة الفلسطينية حققت انتصارا واضحا، وفقا لما يعترف به القادة الصهاينة أنفسهم".

وأشار إلى أن إيران ستواصل دعمها للمقاومة حتى تحقيق أهدافها المنشودة، مؤكدا أن عملية الوعد الصادق 3 سيتم تنفيذها في الوقت المناسب".

وردا على سؤال أحد الطلاب حول استراتيجية إيران بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، أكد فدوي أن "طهران ستواصل القيام بواجباتها".

وتابع: "نحن مكلفون بأداء الواجب ولسنا مكلفين بالنتائج،على المسلم أن يدافع عن المظلوم ويحارب الظالم، وقد قمنا بذلك وسنواصل القيام به، وكل من في العالم الإسلامي أو حتى خارجه يريد الوقوف في وجه الظلم الذي يقع عليه، سنساعده".