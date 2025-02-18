زيلينسكي يُشدد على الضمانات الأمنية لوقف الحرب في أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية ويمكن التعويل عليها".

وتابع: "أي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات- مثل وقف إطلاق نار هش- لن يكون إلا خداعا روسيا آخر وتمهيدا لحرب روسية جديدة على أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى"، بحسب سكاي نيوز.

من جانبه قال ماكرون: "نحن نرغب في سلام قوي ومستدام في أوكرانيا، ولتحقيق ذلك، يجب على روسيا أن توقف عدوانها، ويجب أن يصاحب ذلك ضمانات أمنية قوية وموثوقة للأوكرانيين".

وعبر عن اقتناعه بأنه يتوجب على الأوروبيين "الاستثمار بشكل أفضل وأكثر معا من أجل أمنهم ودفاعهم، من أجل اليوم ومن أجل الغد".

في سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة

الخارجية قوله: إن المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون ثنائية فحسب.

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الرياض: "جئنا للتفاوض مع زملاء أمريكيين، هذه محادثات ثنائية فحسب، لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثلاثية في الرياض".