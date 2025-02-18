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إطلاق نار في تل أبيب وأنباء عن مقتل شخص

01:19 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

عملية إطلاق نار- أرشيفة

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، وقوع حادث إطلاق نار شمال تل أبيب، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، إنها تلقت في الساعة 10:24 مساءً تقريرًا يُفيد بسقوط قتيل في شارع يهودا عميحاي.

ويقوم المسعفون بتقديم العلاج الطبي في مكان الحادث لجريح إصابته متوسطة، ونقل مصابان آخران إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن الحادث "خلفيته جنائية وليس إرهابية".

ورجحت الشرطة الإسرائيلية، أن يكون دافع الحادث "محاولة اغتيال" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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