إعلان

أثار الذعر بين المواطنين.. زلزال بقوة 4.7 يضرب البرتغال

12:01 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

مقياس ريختر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

تسبب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين، في إثارة الخوف والذعر بين العديد من الأشخاص في البرتغال، ولكن لم تقع إصابات خطيرة أو أضرار مادية، وفقا لما ذكرته إدارة الحماية المدنية البرتغالية.

وقال معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي (أي بي إم إيه) إن الهزات الناتجة عن الزلزال تم الشعور بها بشكل أساسي في منطقتي لشبونة وسيتوبال، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وكان الزلزال ملحوظا أيضا في مناطق أخرى من البلاد، مثل ليريا وبيجا وفارو.

وقال أحد سكان لشبونة لقناة "سي إن إن" البرتغال التلفزيونية "بدأ كل شيء يهتز فجأة، وتمايلت الكتب من جانب إلى آخر .. وبطبيعة الحال، تسبب هذا في إثارة حالة من الفزع في الحي".

وفي سياق متصل، أكد عمدة لشبونة كارلوس مويداس أنه "لا داعي للقلق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال البرتغال هزة أرضية لشبونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"