وفد روسي يصل إلى السعودية لإجراء محادثات مع أمريكا

(د ب أ)

وصل وفد روسي بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي عند وصوله إلى مطار الرياض، مساء اليوم الإثنين: "الشيء الرئيسي هو تحقيق تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن".

ورفض أوشاكوف التعليق على المواقف التفاوضية. ومن المتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا موضوع النقاش الرئيسي، بعدما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين على الهاتف الأسبوع الماضي وقال إنهما اتفقا على بدء مفاوضات لإنهاء الصراع "على الفور".

وبدأت روسيا غزو أوكرانيا المجاورة قبل نحو ثلاثة أعوام، وهي تسيطر الآن على ما يقرب من خمس الأراضي الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

كان روبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ومبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد وصلوا في وقت سابق اليوم إلى السعودية استعدادا للمحادثات مع الجانب الروسي .