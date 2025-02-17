انقلاب طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها في مطار تورونتو بكندا (صور وفيديو)
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وكالات
تحطمت طائرة في مطار تورونتو بيرسون الدولي بكندا، اليوم الاثنين، حيث ذكرت قناة (سي.بي.سي) أن الطائرة انقلبت عند هبوطها.
وأفادت تقارير إعلامية، من بينها قناتا (سي.بي.سي) و(سي.بي.24)، بإصابة ثمانية أشخاص جراء الحادث.
من جانبها، أعلنت إدارة المطار أنها على علم بتعرض طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، قادمة من مينيابوليس، لحادث، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ بدأت التدخل على الفور.
🚨JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport, Toronto, Canada on #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6— AJ Huber (@Huberton) February 17, 2025
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