انتحار ضابط إسرائيلي إثر معاناته من اضطراب ما بعد صدمة هجوم 7 أكتوبر

وكالات

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ضابط شرطة إسرائيلي أقدم على الانتحار بعد أن تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة إثر مشاركته في التصدي للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر داخل الكيبوتس الذي يقيم فيه.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، قال إن دولة إسرائيل فشلت في المهمة الأساسية التي كانت يجب أن تحققها قبل 500 يوم، وهي ضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تهديد.

وأضاف جالانت أن النصر على العدو لم يتحقق بعد، وأن إسرائيل بحاجة إلى خطوة سياسية لتحويل الحسم العسكري إلى نصر.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية العسكرية غير مسبوقة، لكنه شدد على أن النصر النهائي لا يزال بعيدًا.