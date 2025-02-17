ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

(د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " محمد بن سلمان استقبل روبيو في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، وجرى خلال اللقاء " استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وأضافت "واس" أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي " بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

ورحب ولي العهد السعدي بوزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر روبيو عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد، بحسب "واس".

ويزور روبيو الرياض من أجل الاستعداد للاجتماعات التحضيرية غداً لترتيب ملفات القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بعدما اتفقا على بدء محادثات سلام حول أوكرانيا، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والتقى اليوم الاثنين في وقت سابق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في الرياض، إذ بحث الوزيران العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتمنح فرصة انعقاد القمة الاستثنائية في الرياض التأكيد على مكانة السعودية بوصفها دولة مؤثرة يتجاوز نفوذها محيط الإقليم إلى العالم لتلقي بثقلها السياسي على الساحة الدولية من أجل تشخيص واقع المشكلات واجتراح حلول جوهرية للأزمات، وبالتالي دعم الاستقرار العالمي، طبقاً لما يؤكده محللون سياسيون لـ"العربية.نت".

وأشادت السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.