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شقيقة أسير إسرائيلي لنتنياهو: نطالبك بتنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه

08:55 م الإثنين 17 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

طالبت شقيقة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه بالكامل، وذلك خلال مشاركتها في مظاهرة نظمها أهالي الأسرى.

وأضافت في تصريحاتها خلال المظاهرة: "عليكم إنهاء الحرب وإعادة الجميع، لأن استئناف القتال يعني التضحية بالأسرى".

كان موقع "واللا" نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات سيتوجه إلى مصر غداً لبحث إدخال البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأنه "تم إبلاغ مجلس الوزراء المصغر بتقدم مفاوضات الإفراج عن الأسرى الستة الأحياء، والتي من المقرر أن تتم يوم السبت".

كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مفاوضات مكثفة تُجرى حالياً بهدف استلام جثث أربعة أسرى يوم الخميس المقبل، وإطلاق سراح ستة أسرى أحياء يوم السبت".

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