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إعلام عبري: الوفد الإسرائيلي للمفاوضات سيتجه إلى مصر غدا

08:48 م الإثنين 17 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات سيتوجه إلى مصر غداً لبحث إدخال البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة.

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت بأنه "تم إبلاغ مجلس الوزراء المصغر بتقدم مفاوضات الإفراج عن الأسرى الستة الأحياء، والتي من المقرر أن تتم يوم السبت".

كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مفاوضات مكثفة تُجرى حالياً بهدف استلام جثث أربعة أسرى يوم الخميس المقبل، وإطلاق سراح ستة أسرى أحياء يوم السبت".

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