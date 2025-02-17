رويترز تسحب خبرًا مضللًا عن تصريحات العاهل الأردني مع ترامب بشأن استقبال الفلسطينيين

وكالات

أعلنت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الإثنين، سحب خبر سابق كان قد تم نشره بشأن تصريحات للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى واشنطن، وذلك بعد أن تبين أن الخبر كان "مضللاً".

وذكرت "رويترز" في ملحوظة للمشتركين أنها سحبت "خبرًا مستعجلاً جدًا" نشرته في 11 فبراير، حول تصريحات الملك عبدالله الثاني، التي تطرقت إلى استقبال الفلسطينيين في الأردن.

وقالت الوكالة إن الخبر الذي نشر كان "مضللاً" بناءً على تصريح للملك عبدالله الثاني، حيث أُفيد بأنه قال: "علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع"، مضيفة أن هذا الخبر قد تم سحبه ولن يتم نشر أي خبر مستعجل بديل عنه.

ووفقًا للتوضيح، فإن الخبر المستعجل استند إلى تصريح للعاهل الأردني في معرض الحديث عن اقتراح أمريكي باستقبال فلسطينيين من غزة، حيث قال: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحًا بطريقة تصب في مصلحة الجميع. من الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني".