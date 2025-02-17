حماس: ممارسات الاحتلال داخل السجون تجاوزت كل الخطوط

وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى في حركة حماس، إنه يتابع بقلق بالغ الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تجلت بشكل واضح في الحالة المأساوية التي خرج بها المحررون ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

وظهرت أجسادهم شاهدة على سنوات من التعذيب الممنهج والانتهاكات الجسيمة.

وكشف الأسرى المحررون عن صنوف العذاب التي تعرضوا لها، حيث كانت آثار الضرب المبرح والتنكيل ظاهرة على أجسادهم، بالإضافة إلى معاناتهم من أمراض تفاقمت بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وحملت شهاداتهم دلائل صادمة على ممارسات الاحتلال، ومنها استخدام الأسرى كـ"دروع بشرية" في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

وأكد المحررون أن ممارسات الاحتلال داخل السجون تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من تعذيب مستمر، وحرمان من العلاج، وعزل انفرادي قاتل، في محاولة ممنهجة لكسر إرادتهم وتقويض صمودهم.