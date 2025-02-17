وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

وكالات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين "سڤن كوبمانز" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على تكثيف وتيرة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالنظر للأوضاع المتردية في القطاع، وضرورة البدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، منوهاً إلى أن مصر تقوم ببلورة تصور متكامل يضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع وجود السكان الفلسطينيين على أراضيهم.

وقدم الوزير شرحاً مستفيضا حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

من جانبه، أشاد المسئول الأوروبي بالدور المحوري الذي لعبته مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا أيضا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة بوجود الفلسطينيين على اًرضهم، مبديا دعمه لهذه الجهود.