زيلينسكي يلتقي مع أردوغان في أنقرة غدا الثلاثاء

(د ب أ)

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، حسبما قال متحدث باسم الرئاسة التركية.

ويبحث الزعيمان التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وفقا لما نشره رئيس إدارة الإعلام والاتصالات، فخر الدين ألتون، على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي.

ويقوم زيلينسكي بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم لأوكرانيا، في حين تبدو الولايات المتحدة على استعداد متزايد لخوض مفاوضات ثنائية مع روسيا لإنهاء الحرب التي شنتها موسكو قبل نحو ثلاث أعوام.

وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة إيجور بروسيلو على التلفزيون الأوكراني إن زيلينسكي يخطط بشكل أساسي خلال زيارته للرياض وأنقرة لمناقشة القضايا الاقتصادية، وكذلك الأمن في منطقة البحر الأسود.