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"عيب عليهم".. أول تعليق علني لملك الأردن عن التهجير بعد لقاء ترامب: "25 سنة بقول كلا"

07:31 م الإثنين 17 فبراير 2025

الملك عبدالله الثاني

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وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمسك المملكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، من خلال رفض التهجير والتوطين والوطن البديل.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، في مناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقال الملك عبدالله الثاني إنه ملتزم منذ 25 عامًا باللاءات الثلاث: "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، مشدداً على أن هذا الموقف لم يتغير.

وأضاف أن الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردنيين هو الأهم، قائلاً: "نستمد قوتنا وشجاعتنا من شعبنا العزيز ونشامى الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين".

كما أكد الملك على استعداد المتقاعدين العسكريين للوقوف إلى جانبه في مواجهة أي تحديات، مشيراً إلى جاهزيتهم للعودة إلى الزي العسكري والوقوف على يمينه ويساره.

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