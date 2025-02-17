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الحرس الثوري الإيراني: سننفذ الوعد الصادق-3 في الوقت المناسب

07:08 م الإثنين 17 فبراير 2025

إيران

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وكالات

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري قوله إن "عملية الوعد الصادق-3 ضد إسرائيل ستنفذ في الوقت المناسب".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تستعد لاستلام جثث خمسة "أسرى" يوم الخميس المقبل، وذلك بفضل تدخل الوسطاء.

وأضافت المصادر أن فرقة غزة قد تلقت تعليمات بالاستعداد لاستلام عدد من جثث الأسرى يوم الخميس، بينما أكدت أن حركة حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا أثناء الأسر. وبعد التحقق من هوية الجثث، سيتم إبلاغ العائلات المعنية.

ومن المتوقع أن تتم عملية تبادل يوم السبت، تشمل إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين أحياء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أن الملحق السري للصفقة ينص على تسليم جثث أربعة محتجزين في اليوم الثالث والثلاثين.

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