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جالانت: إسرائيل فشلت في ضمان سلامة مواطنيها والنصر لم يتحقق بعد

07:06 م الإثنين 17 فبراير 2025

يوآف جالانت

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، إن دولة إسرائيل فشلت في المهمة الأساسية التي كانت يجب أن تحققها قبل 500 يوم، وهي ضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تهديد.

وأضاف جالانت أن النصر على العدو لم يتحقق بعد، وأن إسرائيل بحاجة إلى خطوة سياسية لتحويل الحسم العسكري إلى نصر.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية العسكرية غير مسبوقة، لكنه شدد على أن النصر النهائي لا يزال بعيدًا.

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