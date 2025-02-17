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البث العبرية: إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 أسرى في صفقة تبادل مرتقبة

06:43 م الإثنين 17 فبراير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تستعد لاستلام جثث خمسة "أسرى" يوم الخميس المقبل، وذلك بفضل تدخل الوسطاء.

وأضافت المصادر أن فرقة غزة قد تلقت تعليمات بالاستعداد لاستلام عدد من جثث الأسرى يوم الخميس، بينما أكدت أن حركة حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا أثناء الأسر. وبعد التحقق من هوية الجثث، سيتم إبلاغ العائلات المعنية.

ومن المتوقع أن تتم عملية تبادل يوم السبت، تشمل إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين أحياء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أن الملحق السري للصفقة ينص على تسليم جثث أربعة محتجزين في اليوم الثالث والثلاثين.

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