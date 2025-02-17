إرجاء القمة العربية المصغرة في الرياض إلى الجمعة لبحث خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

أُرجئت القمة العربية المصغرة، التي كانت مقررة الخميس في الرياض، إلى يوم الجمعة، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، لمناقشة الرد العربي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق ما أفاد به دبلوماسيان عربيان.

وأكد مصدر سعودي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تأجيل القمة جاء بعد اعتراض إحدى الدول الخليجية على استبعادها من الاجتماع، مما دفع المنظمين إلى توسيع المشاركة لتشمل جميع دول الخليج.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أشار، خلال لقائه بالصحفيين في واشنطن، إلى أن مصر ستتولى تقديم الرد على خطة ترامب، على أن تتم مناقشته عربيًا خلال القمة المرتقبة في الرياض.

وأثارت الخطة الأمريكية، التي تقترح سيطرة واشنطن على قطاع غزة وإعادة إعماره مع تهجير السكان إلى دول مجاورة، موجة رفض إقليمية ودولية واسعة، مما دفع دولًا عربية، بينها حلفاء تقليديون للولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية للتأكيد على رفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للفلسطينيين.