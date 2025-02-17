حقيقة خروج أسماء الأسد عن صمتها وتحدثها في منشور على منصة "إكس"

القاهرة- مصراوي:

"خرجت عن صمتها".. خلال الساعات الماضية، تصدر اسم أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وسائل الإعلام العربية تحت عنوان "لأول مرة أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام"، مستندين إلى منشور نُسب إليها، على حساب بموقع "إكس" تويتر سابقًا يحمل اسمها وصورتها.

ونشر موقع روسيا اليوم الاثنين 17 فبراير، خبرًا نقل فيه مجموعة من المنشورات الواردة في الحساب المذكور، والذي رُوّج له عبر قناة على تطبيق "تيليجرام" تحمل اسم حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري المخلوع.

وقالت روسيا اليوم، إن الحساب المنسوب لأسماء الأسد "سيكون بعيدًا عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأجرى فريق منصة "تأكد" السورية المتخصصة في نفي الأخبار الكاذبة والمضللة، بحثًا للتحقق من صحة المنشور الذي نسب لزوجة الأسد، فتبيّن أنه ادعاء مضلل، وأن الحساب الذي استندت إليه المواقع الإخبارية حساب مزور.

وبالعودة إلى القناة التي تحمل اسم "حافظ الأسد"، والتي روجت لحساب أسماء الأسد على موقع إكس، تبيّن أنها قناة مزورة، وليست القناة الرسمية التي ظهر عليها نجل الرئيس المخلوع بتاريخ 13 فبراير الجاري.

وحرص نجل الرئيس السوري، في ظهوره على وضع علامة مائية بمعرّف القناة على كامل الفيديو الذي نشره، للتأكيد على أنها القناة التابعة له، ويحمل معرفها اسم HafezBAlAssad.

وفي المقابل فإن معرف القناة التي روجت للحساب المزور الذي ينتحل هوية أسماء الأسد هو HafezBAlAssadd، والفرق بإضافة حرف D إلى نهايته، ما يميزه عن الحساب الأساسي.

وحذر نجل الرئيس المخلوع، في منشور عبر قناته الرسمية بتاريخ 13 فبراير الجاري، من وجود حسابات تنتحل اسمه على منصة إكس، واصفًا إياها بالمزورة.

ولفت إلى أن المنصة حظرت حسابه بعد ساعات قليلة من نشر أول منشور، موضحًا أن جميع محاولاته للتواصل مع إدارة المنصة لإعادة تفعيل الحساب باءت بالفشل، دون تلقيه مبررًا واضحًا لذلك.

وتوصلت منصة "تأكد" السورية، إلى أن الادعاء بأن زوجة الرئيس السوري المخلوع خرجت عن صمتها لأول مرة بعد سقوط النظام المخلوع ادعاء مضلل، فضلًا عن أن الحساب الذي يحمل اسم أسماء الأسد على منصة X حساب انتحالي.

وأوضحت المنصة، أن القناة التي روجت لحساب أسماء الأسد قناة مزورة وتنتحل اسم نجل الرئيس المخلوع.

وقال الحساب المنسوب لأسماء الأسد، عبر "إكس": أنها كانت خلال السنوات الماضية ملتزمة دائما بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، إذ أنه لن يكون لها أي تدخل مستقبلًا.

وأضاف المنشور الذي نسب لها: "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد، الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددًا على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا، نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

وأوضح: "الوطن هو القوة التي لا تنكسر، وأبناؤه هم الأمل الذي لا ينطفئ، مهما كانت التحديات، تبقى عزيمتهم أقوى من كل الصعاب، معا نواجه المستقبل بكل إصرار وأمل".

وتابع: "خلال السنوات الماضية، كنت دائما ملتزمة بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، ولن يكون لي أي تدخل في هذا المجال مستقبلا، لكن الأمل يبقى في أن يعم السلام والأمان في كل زاوية من هذا الوطن، ويعيش شعبه في أمان وطمأنينة، كل يوم جديد يحمل معه فرصة لبداية أجمل، لا شيء يبقى على حاله، والأمل هو سر الاستمرار".

وأكد المنشور المنسوب لزوجة الرئيس السوري المخلوع، أن "الوطن ليس مجرد مكان، بل هو شعور يسكن في القلب مهما ابتعدنا، سوريا ستظل دائما الحكاية الأجمل، الحياة تأخذنا في طرق لم نخطط لها، تعلمنا، تغيرنا، تفتح لنا أبوابا لم نتخيلها يوما، كل مرحلة تحمل درسها، وكل تغيير له معنى".

ولفت إلى أن: "لكل شخص مساره الخاص، وبعض المسارات لم تكن يوما خياري، كما كنت دائما، أشارك هنا أفكاري بعيدا عن أي عناوين أخرى، هناك مراحل في الحياة لا تمحى، تبقى عالقة في الذاكرة بكل تفاصيلها، هل حان الوقت لمشاركتها؟".