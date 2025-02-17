لافروف: ليس هناك داع لمشاركة الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

لا يرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ثمة داع لمشاركة ممثلين للاتحاد الأوروبي في المحادثات المجدولة مع مسؤولين أمريكيين في المملكة العربية السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا غدا الثلاثاء.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين "لا أعلم ما الذي سيفعلوه على مائدة التفاوض، إذا كانوا سيجلسون (هناك) بهدف مواصلة الحرب، إذن لماذا ندعوهم؟"

وتأتي تصريحاته عقب مطالب من الاتحاد الأوروبي بإشراكه أيضا في المباحثات حول إنهاء الصراع المستمر منذ قرابة ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لافروف ، قبيل أول لقاء له مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو في العاصمة السعودية الرياض ، إن الأوروبيين كانوا قد شاركوا في المحادثات في عدة مناسبات سابقة دون المساهمة في إيجاد حل.

وتتهم روسيا الغرب بالمساهمة في الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014. وهذا أدى إلى نشوب صراع عنيف للانفصال في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا والموالي تاريخيا لروسيا.

كما تزعم موسكو أن اتفاقية منسك عام 2015 بشأن وقف إطلاق النار في دونباس تم إبرامها أيضا بوساطة ألمانيا وفرنسا لكي يتم تقوية أوكرانيا عسكريا.

كما استبعد لافروف تقديم تنازلات خاصة بالأراضي لصالح أوكرانيا خلال المفاوضات المحتملة.

ووفقا للكرملين تهدف المحادثات أيضا إلى الإعداد لاجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.