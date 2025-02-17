تدمير مفاعل ديمونة.. معارك الذكاء الاصطناعي والسوشيال تقلق إسرائيل

(وكالات)

أثار مقطع فيديو نشره اليوتيوبر المصري أحمد مبارك جدلًا واسعًا في إسرائيل، حيث تناول سيناريو محتملاً لتدمير مفاعل "ديمونا" النووي في صحراء النقب، ردًا على تقارير إسرائيلية افتراضية حول قصف السد العالي في أسوان.

وأفرد موقع "ناتسيف.نت" العبري المتخصص في الشؤون العسكرية، تقريرا عن محاكاة اليوتيوبر المصري، وقال إنها جاءت كرد فعل على سيناريو نشره الموقع الإسرائيلي، استخدمت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصور نتائج استهداف سد أسوان.

كان موقع "nziv" الإسرائيلي نشر خرائط وصورًا توضح آلية استهداف السد العالي، ما أثار استنكارًا واسعًا، بوصفها خطوة "متهورة" ذات عواقب وخيمة.

في المقابل، رد اليوتيوبر المصري أحمد مبارك بنشر محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عرض فيها تفاصيل هجوم على مفاعل ديمونا بواسطة قنابل عملاقة مثل "أم القنابل" المصرية (نصر 9000)، والتي زعم أنها قادرة على تدمير المفاعل بالكامل والتسبب في تسرب إشعاعي كارثي.

وأوضح الفيديو أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى مقتل ما بين 2500 إلى 5000 شخص في الساعات الأولى، وقد يتجاوز عدد الضحايا 500 ألف خلال شهر، مع تداعيات بيئية وصحية مدمرة.