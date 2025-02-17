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سموتريتش يوقع على قرار بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية

05:00 م الإثنين 17 فبراير 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقع على قرار بمصادرة 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل توترات داخلية شهدها الكنيست، حيث اندلعت مشادات حادة بين سموتريتش وأعضاء البرلمان خلال مناقشة مقترح لسحب الثقة عن الحكومة.

وخلال الجلسة، أكد الوزير الإسرائيلي ضرورة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل لن تتراجع وستواصل جهودها لاستعادة جميع الأسرى.

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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أموال الضرائب الفلسطينية الجيش الإسرائيلي
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