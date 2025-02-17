الجيش الإسرائيلي: نستعد للبقاء لفترة طويلة في لبنان

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي: نستعد للبقاء لفترة طويلة في النقاط الخمس في جنوب لبنان، وسنبقى في النقاط الخمس بجنوب لبنان حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الإثنين، سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل، موضحًا أنه ستكون هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود.

وأوضح جيش الاحتلال أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

بيد أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، ثم أعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.