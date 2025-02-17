أول تعليق من حماس على استهداف القيادي محمد شاهين

(وكالات)

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذراعها العسكري، كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، القيادي محمد شاهين "أبو عماد"، بعد استهدافه بغارة إسرائيلية عبر طائرة مسيرة في مدينة صيدا اللبنانية.

وفي بيان صادر عن الحركة، أكدت حماس أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي "لن تفلح في كسر إرادة المقاومة"، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، ومتوعدة بأن الاحتلال "سيدفع الثمن غاليًا".

وأشاد البيان بمسيرة الشهيد شاهين، مؤكداً أنه كان نموذجًا للتضحية والفداء، وساهم في تعزيز قوة المقاومة وإعدادها لمواجهة الاحتلال. وأضاف أن "دماءه الطاهرة ستظل نورا يضيء درب المجاهدين حتى تحقيق النصر والحرية".

كما قدمت الحركة التعازي لعائلة الشهيد والشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار "المعركة مع الاحتلال" وأن المقاومة "عصية على الانكسار" حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن استهداف شاهين، في وقت سابق اليوم، قائلا إنه كان يخطط لهجمات ضد إسرائيليين.