القسام تنعى القائد شاهين الذي استشهد في صيدا جنوب لبنان

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد القائد محمد إبراهيم شاهين جراء غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة صيدا جنوب لبنان.

ونعت الكتائب في بيان رسمي، القائد محمد إبراهيم شاهين، مؤكدة دوره البارز في مسيرة المقاومة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف اليوم الاثنين، سيارة مدنية قبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه تم انتشال الجثمان من السيارة التي استهدفتها الغارة بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اشتعلت في السيارة.

وأعلن جيش الاحتلال، استهداف محمد شاهين، المسؤول العسكري في حركة حماس في لبنان خلال هجوم على صيدا.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن الهجوم، جاء من خلال تنفيذ عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتوجيه من الاستخبارات، والتي أسفرت عن اغتيال شاهين.

وكان شاهين يشغل منصب رئيس قسم العمليات في الحركة، وقد تم استهدافه في منطقة صيدا جنوب لبنان بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفق زعم الجيش الإسرائيلي، كان شاهين قد خطط مؤخرًا لشن هجمات ضد إسرائيل باستخدام دعم وتمويل من إيران، انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وأوضح البيان أن شاهين كان مصدرًا مهمًا للمعلومات داخل المنظمة وكان مسؤولًا عن العديد من الهجمات، بما في ذلك إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.

بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاستهداف كان موجهًا لمحمد شاهين، وكان يقيم منذ مدة في لبنان، ومقربًا من دائرة صالح العاروري التي تعمل في لبنان، وعلى صلة وتنسيق مع حزب الله.

كما أوضحت مصادر إسرائيلية أن محمد شاهين كان مسؤولًا عن الجيش العام لعز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في لبنان.

وكشفت الصحف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال.