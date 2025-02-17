إعلان

سموتريتش يطالب باعتماد خطة ترامب..ويلوح بتهجير سريع

04:09 م الإثنين 17 فبراير 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) باعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة ضد حركة حماس.

وذكر سموتريتش أن إسرائيل وصلت إلى ما أسماه "مفترق طرق"، معتبرًا أن الخيار الوحيد أمامها هو إما استسلام حماس أو "استسلام الدولة" حسب تعبيره.

ودعا سموتريتش، إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تشمل احتلال 10% من مساحة غزة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكدًا أنه سيقترح خلال الاجتماع مطالبة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإلا فإن الرد يجب أن يكون "احتلالًا سريعًا، وتهجيرًا، وضمًا".

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من أقطاب اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر حدة ضد غزة، والتي تزامن رؤية ترامب بشأن غزة الذي اقترح سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتهجير سكانه إلى مصر والأردن وهو ما قوبل برفض واسع من كلا البلدين إَضافة لرفض عربي ودولي واسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش باعتماد خطة ترامب تهجير الفلسطنيين مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور