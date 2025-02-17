سموتريتش يطالب باعتماد خطة ترامب..ويلوح بتهجير سريع

(وكالات)

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) باعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة ضد حركة حماس.

وذكر سموتريتش أن إسرائيل وصلت إلى ما أسماه "مفترق طرق"، معتبرًا أن الخيار الوحيد أمامها هو إما استسلام حماس أو "استسلام الدولة" حسب تعبيره.

ودعا سموتريتش، إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تشمل احتلال 10% من مساحة غزة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكدًا أنه سيقترح خلال الاجتماع مطالبة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإلا فإن الرد يجب أن يكون "احتلالًا سريعًا، وتهجيرًا، وضمًا".

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من أقطاب اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر حدة ضد غزة، والتي تزامن رؤية ترامب بشأن غزة الذي اقترح سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتهجير سكانه إلى مصر والأردن وهو ما قوبل برفض واسع من كلا البلدين إَضافة لرفض عربي ودولي واسع.