سفير مصر في بيروت يؤكّد رفض الاعتداءات المتواصلة على لبنان

بيروت- (د ب أ)

أكّد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية رئيس الحكومة نواف سلام، "رفض الاعتداءات المتواصلة على لبنان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية".

واستقبل سلام قبل ظهر اليوم في السرايا سفراء اللجنة الخماسية وهم: سفير السعودية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير فرنسا هيرفيه ماجرو، وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون.

وعقب اللقاء، قال السفير المصري، ردا على سؤال يتعلق بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق: "نؤكد وجود أمرين مرفوضين تماما. الأول، الاعتداءات المتواصلة على لبنان، وهذا ما أشار إليه دولة الرئيس في حديثه معنا، وهذه الاعتداءات هي اعتداء على سيادة لبنان وترفع أيضا تكلفة إعادة الإعمار".

وأضاف: "أما الأمر الثاني المرفوض، فهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك التزام من الخماسية وأصدقاء لبنان للعمل على إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن ".

وأعلن أن "هناك الكثير من الملفات المتعلقة بالإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي واعادة الأعمار، وأيضا ملف لا يقل أهمية ويتصدر المشهد مع حلول موعد 18 (فبراير) شباط، والمتعلق بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأكدنا على ضرورة أن يتم هذا الانسحاب في أسرع وقت، ونرجو أن يكون هناك التزام من الطرف الإسرائيلي بهذا الانسحاب ."

وتابع موسى: "تحدثنا أيضا عن الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، وأشار دولة الرئيس إلى الجهود الفرنسية الخاصة بعقد مؤتمر باريس لإعادة الأعمار في لبنان ، وهذا الأمر يبحث من قبل فرنسا بالتنسيق مع الشركاء، وسيتم في الايام القادمة تحديد الموعد المناسب لعقد هذا المؤتمر، وأكدنا التزام الخماسية بدعم لبنان وهي مستمرة في عملها كمنتدى لأصدقاء لبنان وهم كثر".

وقال: "هذا أول اجتماع للجنة الخماسية مع دولة الرئيس سلام، وقد حرصنا أن يعقد هذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تشهد الساعات القادمة إقرار البيان الوزاري وصولا إلى منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان".

وأشار إلى أن "الفترة القادمة ستشهد الكثير من التحديات، وقد تناولنا مع دولته أمور كثيرة متعلقة بما هو قادم من ملفات وعلى رأسها الإصلاح والإنقاذ، وهو مطلب الجميع ويسعى إلى تحقيقه".

يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير الحالي.

ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.