بكاء رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي (فيديو)

وكالات

غلبت الدموع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ هويسجين، خلال نهاية الحدث، في مشهد تم بثه على الهواء مباشرة.

وأعرب هويسجين خلال كلمته، عن قلقه بشأن وحدة القيم عبر الأطلسي، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان في الأصل منصة للحوار بين ضفتي المحيط.

وتزايدت مخاوفه بعد أداء نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي وانس، خلال الأيام الأخيرة من المؤتمر، حيث قال: “بعد خطاب نائب الرئيس يوم الجمعة، ينبغي أن نشعر بالقلق من أن القيم الأساسية قد لا تكون موحدة كما كنا نعتقد”.

ووجه رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، في نهاية خطابه، الشكر إلى القادة الأوروبيين على دعمهم، في إشارة واضحة إلى موقفهم من التصريحات الأمريكية.

كما شدد على أهمية الجهود المشتركة للحفاظ على الشراكة عبر الأطلسي وتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة.

انهار رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن بالبكاء بسبب خطاب جي دي فانس يوم الجمعة الذي انتقد فيه الزعماء الأوروبيين.



إن أوروبا يحكمها حاليا أشخاص غير مستقرين وغير جادين إلى حد كبير. pic.twitter.com/fasu6gUGlx — JEDWMAZH (@JEDWMAZH) February 17, 2025

وكان خطاب جيمس ديفيد فانس، قد أثار صدمة في الأوساط الأوروبية، بعدما عبر عن استيائه من مطالبة بعض الدول بمزيد من المساعدات العسكرية تحت شعار "القيم الديمقراطية المشتركة"، ما اعتبره البعض مؤشرًا على تغير في السياسة الأمريكية تجاه حلفائها.

وشن فانس، هجومًا غير مسبوق على الدول الأوروبية، إذ قال للقادة الأوروبيين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن "بلدانكم تواجه أزمات كبيرة".

كما أضاف أن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية لأمريكا أمر مقلق، موضحًا أن التهديدات الأخطر على أمريكا وأوروبا تأتي من الداخل.

وشدد على أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين في القارة، مضيفًا إنه لا يمكن تحقيق الأمن "إذا كنا نخاف من الصوت المعارض".

في المقابل اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن انتقادات نائب الرئيس الأمريكي "غير مقبولة".

بدوره رأى الاتحاد الأوروبي أن خطاب نائب ترامب "يوحي بأن أمريكا تحاول إثارة عراك معنا".