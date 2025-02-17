الرئيس الإماراتي يستقبل زيلينسكي في أبو ظبي

(وكالات)

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، لقاءً بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الشاطئ، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات فاعلة مع الدول الصديقة، بما يحقق التنمية المشتركة. كما شدد على التزام بلاده بنهج دعم الحلول السلمية للأزمات، مؤكدا أن الاستقرار هو أساس التنمية، وأن الإمارات مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مع التركيز على التخفيف من تداعياتها الإنسانية، وذلك حسبما ذكرت "وام".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، معتبرًا أن ذلك يعكس الثقة الدولية في دور الإمارات الإنساني والدبلوماسي.

من جهته، أكد زيلينسكي حرصه على تعزيز التعاون بين أوكرانيا والإمارات في مختلف القطاعات، مشيدًا بالدور الإماراتي في الجهود الدبلوماسية وتبادل الأسرى، إلى جانب الاهتمام الذي تبديه أبوظبي بالأبعاد الإنسانية للأزمة الأوكرانية.