مساعدات غزة.. بن غفير يحدد شرط عودته لحكومة بنيامين نتنياهو

(وكالات)

طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إعادته إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحدد بن غفير، شرطا يتضمن وقف جميع المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة كأساس للعودة إلى الحكومة، وذلك حسبما نقلت عنه القناة الـ7 الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية، أن بن غفير هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق في الكنيست اليوم، معربًا عن إحباطه الشديد من سياسته الأمنية، وخصوصًا فيما يتعلق بإدارة الحرب والمفاوضات بشأن الأسرى.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من شركائه في اليمين المتطرف، الذين يطالبون بتصعيد العمليات العسكرية في القطاع وعدم تقديم أي تنازلات لحركة حماس.

ومن المقرر أن يترأس نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم لبحث التوجه نحو المرحلة الثانية من المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وعقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل من خلال الوسطاء، تقدم بن غفير باستقالته بوصف الأمر "كارثة" على إسرائيل على حد تعبيره.