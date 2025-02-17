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نتنياهو: ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي لإنشاء غزة مختلفة

02:46 م الإثنين 17 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "غزة مختلفة"، مشدداً على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتسلم إدارة قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، أنه ملتزم بوعوده فيما يخص اليوم التالي للحرب في غزة، حيث "لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية في غزة" بحسب تصريحاته.

ومن المقرر أن يترأس نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم لبحث التوجه نحو المرحلة الثانية من المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وتقدم، ترامب، بمقترح من أجل سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة إعماره من جديد ولكن بعد تهجير الفلسطينيين إلا دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع خاصة من مصر والأردن، بوصف المقترح تصفية للقضية الفلسطينية وانتهاك للحق الفلسطيني.

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