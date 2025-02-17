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إيران ستشارك "على مستوى رفيع" في تشييع حسن نصرالله

02:41 م الإثنين 17 فبراير 2025

إيران

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ستشارك "على مستوى رفيع" في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، الذي اغتيل في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر الماضي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن إيران ستشارك في هذه المراسم دون تحديد هوية الشخص الذي سيمثل البلاد.

وتدعم طهران حزب الله، الذي كان يقوده نصرالله لمدة 32 عاماً حتى اغتياله سبتمبر الماضي.

ويقود حزب الله حالياً في لبنان، الحركات المعارضة للقرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية بمنع شركات الطيران الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي.

وفي الأيام الأخيرة، قام أنصار الحزب بقطع الطرق المؤدية إلى المطار وتنظيم اعتصام، فيما تتهم إسرائيل حزب الله باستخدام مطار بيروت لنقل المال والسلاح من إيران، وهو ما ينفيه الحزب ومسؤولون لبنانيون. في المقابل، ردت إيران بمنع الرحلات القادمة من لبنان من الهبوط في أراضيها.

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