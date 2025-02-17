أسر الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون في اليوم الـ500 على أسرهم

تل أبيب- (د ب أ)

نظم أقارب الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس الفلسطينية في 2023، مظاهرات اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 500 يوم على أسرهم.

وبدأت فعاليات اليوم بسد الطرق الرئيسية في عدد من البلدات والمدن، بما في ذلك تل أبيب. ومن المقرر تنظيم مسيرة إلى الكنيست بالقدس.

ومازال هناك 73 أسيرًا محتجزين في قطاع غزة ويعتقد أن 36 منهم توفوا.

ودعا منتدى أقارب المختطفين إلى مسيرات ويوم صيام بمناسبة مرور 500 يوم تحت شعار "أخرجوهم من الجحيم".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية من غزة مقابل 1904 سجين فلسطيني خلال مرحلة أولية تستمر ستة أسابيع.

وحتى الآن أفرجت حماس عن 19 رهينة بالإضافة إلى خمسة تايلانديين أسرتهم من إسرائيل ولم يكونوا ضمن الاتفاق.