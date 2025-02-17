وقعت قبل 12 عامًا.. إلقاء القبض على أفراد شاركوا في مجزرة "التضامن" بدمشق

(وكالات)

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في دمشق، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في "مجزرة التضامن" التي وقعت قبل 12 عامًا في جنوب دمشق، وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

وقال مدير أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، في تصريح صحفي: "بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن التي وقعت قبل 12 عامًا".

وأضاف أنه بعد التحقيقات الأولية مع المجرم المقبوض عليه، تم التعرف على عدد من المشاركين في المجزرة، حيث تم إلقاء القبض على اثنين آخرين.

وأشار الدباغ إلى أن الموقوفين اعترفوا بتورطهم في ارتكاب مجزرة حي التضامن، حيث تم قتل أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين دون محاكمة أو تهمة واضحة.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل البحث عن مواقع أخرى قد تكون شهدت مجازر مماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد الدباغ على أن المجرمين المتورطين في هذه الجريمة لن يفلتوا من العقاب وسيتم تقديمهم للقضاء ليحصلوا على جزائهم العادل.