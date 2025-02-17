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زيلينسكي يعلن عدم المشاركة في المباحثات الأمريكية الروسية بالسعودية

02:01 م الإثنين 17 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه لن يشارك في المحادثات المقررة غدًا الثلاثاء بين المسؤولين الروس والأمريكيين في السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرجي نيكيفوروف أن زيارة زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية، المقررة يوم الأربعاء المقبل، هي جزء من زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة".


وكان زيلينسكي قد أعلن عن الزيارة الأسبوع الماضي دون تحديد تفاصيل دقيقة بشأنها، مؤكدًا أنه لا ينوي التفاعل مع أي مسؤولين روس أو أمريكيين خلال تلك الزيارة.

كما وصل الرئيس الأوكراني، أمس الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الرياض، إلى جانب وفد روسي برئاسة وزير الخارجية الروسي، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات الأمريكية الروسية سيرجي نيكيفوروف
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