الكرملين: مسؤولون روس كبار سيجرون محادثات مع نظرائهم الأمريكيين في السعودية غدا

موسكو- (أ ب)

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن مسؤولين روس كبار سيجرون محادثات مع نظرائهم الأمريكيين في السعودية غدا الثلاثاء بشأن استعادة العلاقات الروسية الأمريكية والحرب في أوكرانيا وكذلك التحضير لاجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ومستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، للمشاركة في المحادثات المقررة غدا الثلاثاء.

وقال بيسكوف إن المحادثات ستركز في المقام الأول على "استعادة كامل نطاق العلاقات الروسية الأمريكية، فضلا عن الترتيب للمفاوضات المحتملة بشأن التسوية الأوكرانية وتنظيم اجتماع بين الرئيسين".