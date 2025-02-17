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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف محمد شاهين القيادي بحماس في صيدا

01:59 م الإثنين 17 فبراير 2025

محمد شاهين القيادي بحماس

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(وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف محمد شاهين، المسؤول العسكري في حركة حماس في لبنان، وذلك خلال هجوم على صيدا.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الهجوم، جاء من خلال تنفيذ عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتوجيه من الاستخبارات، والتي أسفرت عن اغتيال شاهين.

وكان شاهين يشغل منصب رئيس قسم العمليات في الحركة، وقد تم استهدافه في منطقة صيدا جنوب لبنان بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان شاهين قد خطط مؤخرًا لشن هجمات ضد إسرائيل باستخدام دعم وتمويل من إيران، انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وأوضح البيان أن شاهين كان مصدرًا مهمًا للمعلومات داخل المنظمة وكان مسؤولًا عن العديد من الهجمات، بما في ذلك إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.

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