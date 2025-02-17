ترامب عن تسليم شحنة قنابل لإسرائيل: نعزز مبدأ السلام من خلال القوة

(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الغرض من إرسال قنابل "إم كيه 84" التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، كان بهدف تأكيد مبدأ "السلام من خلال القوة"، وذلك خلال حديثه في تصريحات صحفية، بعد توجيه سؤال له عن المغزى من إرسال القنابل في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة وقف إطلاق نار.

وأضاف ترامب، أن إسرائيل تعاقدت على هذه الأسلحة منذ وقت طويل، إلا أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن رفضت تسليم هذه الأسلحة، لكنه ينظر للأمر بشكل مختلف من منظور "السلام من خلال القوة".

وتابع ترامب، أن هذه الأسلحة لم يكن أحد يعلم ماذا يفعل بها، لكن إسرائيل اشترتها لتأكيد مبدأ "السلام من خلال القوة".

ووصلت شحنة القنابل الأمريكية، أمس الأحد، إلى إسرائيل، والتي قال عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنها تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي.