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بعد الإمارات.. الرئيس الأوكراني يزور الرياض الأربعاء القادم

01:29 م الإثنين 17 فبراير 2025

فلاديمير زيلينسكي

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(وكالات)

قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرجي نيكيفوروف، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء القادم، وذلك حسبما أفاد لوكالة أنباء "فرانس برس".

وتأتي زيارة زيلينسكي، بعد يوم واحد من اجتماعات مقررة غدا الثلاثاء، بين مسؤولين روس وأمريكيين.

وقال المتحدث باسم الرئيس، إن زيلينسكي سيزور السعودية مع زوجته كجزء من زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة" حسب تعبيره.

وأعلن زيلينسكي عن الرحلة الأسبوع الماضي دون تحديد مواعيد، مضيفًا أنه ليس لديه خطط للقاء مسؤولين روس أو أمريكيين.

ووصل زيلينسكي، أمس الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، وتزامن زيارته تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في الرياض، إضافة لوزير الخارجية الروسي الذي سيصل إلى الرياض على رأس وفد روسي لعقد مباحثات مع وفد الولايات المتحدة لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا.

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فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المملكة العربية السعودية
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