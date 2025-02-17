"خيار الحرب لا يفيد".. الرئيس اللبناني: متخوفون من عدم انسحاب الاحتلال غدًا

وكالات

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن تخوفه من عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق وانسحابه الكامل غدًا، لافتًا إلى أن الرد اللبناني على ذلك سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع.

وشدد عون، خلال لقائه وفد نقابة المحررين، على أن "خيار الحرب لا يفيد"، حسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على صفحتها بمنصة "إكس"، اليوم الاثنين.

وأضاف: سنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة، مؤكدًا أن الجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون.

وأكد أهمية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، موضحًا أن سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون، مشيرًا إلى أنه لا يخشى من فتنة طائفية في لبنان أو الانقسام في صفوف الجيش، إذ قال: شهداء الجيش الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي ينتمون إلى كل الطوائف ومن كل مناطق لبنان.

كما دعا إلى عدم إثارة النعرات الطائفية، قائلًا: كونوا مسئولين، لا تثيروا النعرات الطائفية، ولا تنالوا من الدول الشقيقة والصديقة. وإذا كان لا بد من النقد، فليكن بناء.

وأوضح: الرصاصة الخطأ تقتل شخصا، أما الكلمة الخطأ فتقتل أمة. والحرية مسؤولية، فإن لم تكن كذلك، أصبحت فوضى، مؤكدًا أنه سيعمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم، لوضع البلاد على السكة الصحيحة.