إيران عن تكوين علاقات مع الحكومة السورية الجديدة: لسنا في عجلة من أمرنا

(وكالات)



أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران ليست في عجلة من أمرها بشأن تطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن موقف إيران تجاه سوريا لا يزال ثابتًا.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال بقائي رداً على سؤال حول تصريحات الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني بشأن سوريا، رؤوف شيباني، الذي تحدث عن تلقي رسائل من السلطات السورية الجديدة، إن "موقفنا تجاه سوريا يبقى دون تغيير".

وأضاف بقائي: "يجب أن يحدد الشعب السوري مصيره بنفسه دون أي تدخل خارجي مخرب"، مشددا على أن "سوريا المستقرة والآمنة والخالية من الإرهاب والتطرف العنيف هي في صالح المنطقة وجميع دول المنطقة".

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن طهران تتابع تطورات الأوضاع في سوريا بدقة، وتراقب أداء وتصريحات جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن إيران ليست مستعجلة في اتخاذ خطوات جديدة، وأنها ستقرر المستقبل بناءً على تصرفات الأطراف المقابلة.